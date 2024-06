Lunaria, festival delle arti di strada. Le meraviglie del Circo dei Freaks

Il borgo medievale tornerà a riempirsi di magia per il nuovo appuntamento con il festival delle arti di strada "Lunaria". L’appuntamento con cento figuranti e artisti che animeranno il ‘castello’ è fissato per sabato 15 e domenica 16 giugno: l’edizione 2024 sarà dedicata al "Circo dei freaks", un contenitore di meraviglie, di talenti speciali, di tutto ciò che è inconsueto, bizzarro, eccezionale. La manifestazione promossa dal Comune di Calenzano, organizzata dall’Associazione Turistica di Calenzano e affidata, dal 2021, alla direzione artistica dell’associazione Le Petit Voyage: "Il tema scelto – spiega Emiliano Buttaroni, uno dei direttori artistici di Lunaria – ruota attorno ai freaks intesi come quelli che hanno una loro unicità, per i quali una mancanza diventa un pregio unico. Il festival vuole essere inclusivo". Così tra le strade del borgo medievale, si potranno trovare uno psicomago, le figlie della luna che volteggiano in aria, giocolieri, trampolieri, giochi di specchi e un "urlone". Inoltre ci sarà un evento in uno spazio fuori dalle mura, l’unico su prenotazione, che si potrà riservare all’ arrivo in biglietteria.

Spazio a un piccolo tendone da circo, originale perché animato da carillon vittoriani, nel giardino del Castello. Il costo dei biglietti, invariato, è 8 euro l’intero, 6 euro il ridotto (per i bambini da 6 a 12 anni, per i soci Coop e di ATC), gratis fino a 6 anni; saranno acquistabili nel circuito Ticket One. La manifestazione aperta dalle 19 alle 24, con l’apertura delle casse alle 18, alle due porte del borgo. All’interno punti ristoro, un mercato tradizionale e una serie di artigiani che proporranno le loro creazioni. Info su www.lunariacalenzano.it e sulla pagina FB Calenzanoeventi.

Sandra Nistri