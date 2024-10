L’ultimo saluto al dottor Nicola Martini i funerali e il ricordo

Ieri nella sua amata Gaville a cui era particolarmente affezionato, tantissimi cittadini del Valdarno hanno portato il loro ultimo saluto al funerale del dottor Nicola Martini, morto a soli 46 anni. Psicologo psicoterapeuta, specializzato in psicoterapia breve strategica, aveva uno studio professionale nel cuore di Figline ed era molto amato e stimato, non solo per la sua professione. La compagna di vita Angela lo ha salutato con un messaggio virtuale commovente: "Hai vissuto neanche 47 anni, ma li hai vissuti intensamente, a pieno "vivere è urgente", mi dicevi. Hai insegnato a me e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti la dignità, il coraggio, il decoro e determinazione. Hai amato la vita fino all’ultimo respiro. Ora corri ad abbracciare i tuoi genitori e riposa finalmente in pace". Tanti oggi lo piangono per la sua innata simpatia, il suo grande sorriso, la voglia di vivere e di dare aiuto e per l’esempio che ha lasciato nella vita, nel lavoro, nello sport, nella famiglia, portando avanti un’eredità importante nella comunità come quella lasciata dal padre Varesco Martini, medico chirurgo ematologo e oncologo del Serristori scomparso all’età di 64 anni nel dicembre 2015. Nel 2014 il Comune gli aveva conferito il Premio Bambagella, massima onorificenza cittadina. Venti anni fa fu uno dei fondatori del Calcit valdarno Fiorentino che nel 2017 ha finanziato la ristrutturazione e ampliamento del DH oncoematologico del Serristori, intitolandolo proprio al dottor Varesco. Il figlio aveva tagliato commosso il nastro inaugurale. Oggi il Calcit esprime le proprie condoglianze per la perdita anche di Nicola Martini.

Manuela Plastina