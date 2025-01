L’ultimo saluto a Gheri Guido. Amici e vip affollano la chiesa

Tantissime persone per dare l’ultimo saluto a Gheri Guido. È arrivato anche Marco Masini, che era legato da antica amicizia con il patron di Radio Studio 54, alla chiesa di San Bartolomeo in Tuto dove sono stati celebrati i funerali del dj scandiccese, scomparso due giorni fa a 74 anni. In tanti sono arrivati per ricordare gli anni ruggenti dell’ultima radio libera di Firenze, ma anche le serate nella discoteca Music Store. Radio Studio 54 nacque nel garage di Gheri Guido in via Rialdoli. Il dj aveva la passione per i motori, ma anche per la musica che alla fine ebbe il sopravvento. Il garage di casa da officina divenne radio. E negli anni la radio era cresciuta: tante le anteprime passate da Radio Studio 54 di autori come Biagio Antonacci, Luca Carboni, Carmen Consoli, Mango, e Marco Masini, Tiziano Ferro. E poi l’attenzione agli ascoltatori, le battaglie per i problemi. La radio è stata la sede della nazionale Dj.

Con la squadra Gheri Guido è stato impegnato in tantissime partite di beneficenza; Scandicci è stato anche il centro degli eventi del patron di Studio 54 che aveva anche una discoteca, in affitto dalla casa del popolo ‘Il Ponte’, il Music Store. Gheri Guido per primo negli anni ’80 organizzò una kermesse musicale a Scandicci, arrivarono nomi del calibro di Mango, Zucchero, Minghi. Ieri è stato il giorno dell’addio. A dare l’ultimo saluto al patron di Studio 54 la moglie e la figlia, ma anche tantissimi amici e persone del mondo dello spettacolo. L’intenzione della famiglia è quella di dare vita a una fondazione con il nome di Gheri Guido.