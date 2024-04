LuisaViaRoma alla Leopolda. Gran kermesse

Eva

Desiderio

Oltre 500 marchi di moda per uomo, donna e bambini, abbigliamento ed accessori tutti insieme appassionatamente. E’ l’offerta di LuisaViaRoma per uno shopping che si annuncia vantaggioso da domani al 3 maggio alla Stazione Leopolda, dalle 9 alle 17,30 di questa kermesse dello stile e dell’occasione giusta. Perchè i prezzi di acquisto di ogni pezzo saranno vantaggiosi, per un terzo del valore retail. Una esperienza di shopping intitolata agli Archives del brand di moda che riempirà i 6.000 metri quadri di Leopolda, compresa la parte dell’Alcatraz, con stand di collezioni di pret-à-porter, accessori, scarpe, borse, cinture, cappelli (ma non gli occhiali) e tante sneakers anche dalle collezioni di Sotf e di Playground, marchi acquisiti di recente dal gruppo fondato da Andrea Panconesi che ne è il presidente, mentre Tommaso Andorlini è il ceo. Nell’ultima settimana, in occasione del Salone del Mobile di Milano, LuisaViaRoma (che si chiama proprio Luisa dal nome della nonna di Panconesi che aprì a Firenze una bottega di modista negli anni Trenta del Novecento) LuisaViaRoma ha aperto lo showroom in via Spadari 2, sotto la Madonnina, con uno spazio di 500 mq animato da varie installazioni e nel cuore della Milano della moda. Oltre allo showroom assai versatile, ci sono uffici e anche una top suite per i clienti vip o importanti. Intorno opere d’arte di autori rinomati come Concetto Pozzati, Michael Staniak e Andrea Galvani provenienti dalla Galleria Secci. Non mancano nell’arredo pezzi di Mario Bellini, Cassina, Verner Panton, Kartell e Polspotten. Il cuore dello spazio è la suite dedicata ai Top Client concepita per esporre articoli di lusso. Il cuore dell’azienda resta sempre il negozio di via Roma a Firenze dove tutto è cominciato e dove Andrea Panconesi per primo ha iniziato l’attività di commercio on line che è diventata un faro internazionale.