Luci, musica e corteo. Natale, Rufina si anima

Al via un ricco programma di Natale in tutto il territorio, con conferme e novità, oltre ad eventi anche nelle frazioni principali, come Pomino e Contea. Per tutto il mese, piazza Umberto I° sarà il centro delle attività: stand gastronomici natalizi, laboratori e attività ideate dalle associazioni rufinesi animeranno il Natale 2024 di Rufina. Le iniziative vedono coinvolte le associazioni: Consulta dei genitori, Gruppo Fotografico Immagini Riflesse – Valdisieve, Amici della Biblioteca, Croce Azzurra Pontassieve, corteo storico del vino e del Contado di Rufina, La Resaca, Centro di socializzazione "La Mongolfiera", Vab, Misericordia. "Quest’anno è stato allestito un programma di collettività – spiegano l’assessore alle manifestazioni tradizionali e popolari Lorenzo Masi e l’assessora al commercio Pamela Tozzi – costruito e ideato con le varie associazioni per far respirare l’aria del Natale a tutta la comunità. Abbiamo sistemato dei gazebo per accogliere tutti insieme in piazza Umberto I°, dove ci saranno laboratori e attività per grandi e piccoli.

Nel primo weekend presenteremo un paio di novità: l’avvio del canale whatsapp, fondamentale come strumento di comunicazione, che verrà utilizzato in via sperimentale per promuovere le attività di Natale, ed un volantino di sensibilizzazione "Regala local, compra a km 0, sostieni Rufina" che verrà diffuso in tutto il paese. Ci auguriamo che gli eventi in programma possano ancor più unire la nostra comunità: ci sono già le locandine nelle varie bacheche comunali ma invitiamo anche tutti i cittadini a seguirci sui nostri canali social. Gli eventi su (https://www.comune.rufina.fi.it/eventi-notizie/natale-a-rufina).

Leonardo Bartoletti