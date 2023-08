Luca, morto a 38 anni in albergo. Addio al pr dei locali notturni

Firenze, 2 agosto 2023 – L’ultima notte l’ha passata in un hotel di viale Gramsci, dopo una serata che doveva spensierata. Lo hanno trovato privo di vita lunedì mattina: il corpo non presentava segni che facciano ipotizzare violenza.

Ma sarà comunque l’autopsia, disposta dal pm Christine Von Borries ed effettuata ieri mattina, a chiarire come e perché è morto Luca Megale, 38 anni, fiorentino di Coverciano. Luca lo conoscevano in tanti a Firenze, perché oltre a gestire un’attività in centro, con la famiglia, aveva lavorato nei locali notturni come il “Pavoreal“ o il “Blanco“, come pr e “door selector“.

Era anche il titolare di un garage in centro, dove i suoi collaboratori sono ora sbigottiti e si sono stretti intorno alla famiglia per una tragedia che ha colto tutti di sorpresa.

Anche gli amici, non si spiegano come possa essere successo: "Un bravo ragazzo, buono e generoso", il ricordo che sorge spontaneo parlando di Megale.

Luca aveva avuto una storia importante con una ragazza, ma da un po’ di tempo era single e anche se aveva sofferto per amore, gli piaceva divertirsi.

Per questo capitava spesso che per essere più autonomo, anziché rientrare a casa dai genitori, prendesse una stanza in hotel. E così ha fatto anche in questo ultimo week end, prendendo una stanza al “Forte“, sui viali. Da lì, è uscito: le “storie“ sui social, viste dagli amici, mostrano le serate in discoteca, come un normale fine settimana.

La morte lo ha colto nella mattinata di lunedì perché, secondo quanto abbiamo ricostruito, nel primo mattino si era fatto sentire con i genitori e aveva parlato con un amico, prospettandogli una gita in barca dopo alcune commissioni da svolgere.

Gli aveva anche detto che si sarebbero risentiti nel pomeriggio. Ma quella telefonata, non c’è mai stata. Alcune ore dopo l’ultimo contatto, Luca Megale è stato rinvenuto privo di vita.

Ieri, tanti amici lo hanno salutato alle cappelle dove è stato esposto. Oggi, alle 16, alla chiesa di Santa Caterina da Siena, a Coverciano, ci saranno i suoi funerali.

ste.bro.