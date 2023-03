"Luca è ancora qui accanto a noi Vive nelle persone che ha aiutato"

di Lisa Ciardi "A chi verrà a salutare Luca lunedì chiediamo di non comprare fiori, ma di fare una donazione al centro La Fonte di Cercina, perché nostro figlio possa continuare ad aiutare i suoi amici con disabilità, come ha sempre fatto in vita". È la richiesta di Deborah Morici e Filippo Faggi, mamma e babbo di Luca Faggi, 25 anni, studente d’ingegneria, morto insieme alla zia Francesca, 51 anni, nell’incendio della casa della nonna Cristina, 83 anni, ancora ricoverata in gravi condizioni. La tragedia è avvenuta a Quinto Basso all’alba di lunedì, un giorno che Luca aveva progettato di passare sulle piste dell’Abetone insieme a Emanuela Grispino, la sua ragazza, e ad alcuni amici. Un dramma che ha scosso tutta la comunità, facendo però anche emergere la personalità e la generosità di Luca. "Ci sono pezzi della sua vita e del suo impegno che neppure conoscevamo – racconta il padre – e che ci vengono raccontati da amici e conoscenti. Le persone si avvicinano e ci ringraziano: noi non sappiamo nemmeno perché. Nostro figlio era un ragazzo come tanti, con difetti e limiti, ma aveva una spinta enorme verso gli altri, una generosità insolita". Lunghissimo l’elenco delle associazioni a...