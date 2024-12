Lotteria di Natale. Trenta premi per il Serristori

È ancora possibile ottenere uno o più biglietti della lotteria di Natale del Calcit Valdarno fiorentino. In palio 30 premi: spaziano dai soggiorni per una settimana in strutture turistiche, fino a orologi e gioielli, oltre a vari apparecchi messi in palio. Con soli 2 euro si può acquistare un biglietto per aiutare l’associazione no profit, che sostiene l’attività e acquista i macchinari per il Day Hospital Onco-ematologico del Serristori. L’estrazione dei biglietti avverrà venerdì 20 dicembre (ore 16) nella sede del Calcit Valdarno Fiorentino.