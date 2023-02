L’Ospedale del Mugello respira Oltre sette milioni dalla Regione per gli aumenti dei listini sui lavori

Nero su bianco: ora ci sono le risorse – non poche – per coprire il maggior fabbisogno per l’intervento, da anni previsto, sull’ospedale del Mugello. L’aggiornamento dei computi dei lavori, con i nuovi prezzari dei lavori aveva fatto aumentare i costi, in modo sensibile. 36 milioni di euro erano già disponibili, ma ne mancavano altri sette. Ora la Giunta regionale ha approvato una delibera, proposta dall’assessore alla sanità Simone Bezzini, che stanzia le risorse necessarie, 7 milioni e 183 mila euro.

"La dinamica inflattiva ha reso indispensabile un adeguamento delle risorse - spiega l’assessore Bezzini -. Un impegno necessario che darà avvio ad uno dei più importanti interventi di riqualificazione degli ospedali della nostra Regione. Si tratta di un investimento assolutamente prioritario per una struttura che svolge un servizio fondamentale per gli abitanti del Mugello. Ora l’azienda ha tutte le condizioni per poter procedere in tempi brevi all’approvazione del progetto esecutivo e all’avvio delle procedure di appalto dei lavori." Lavori che, specifica la stessa Regione, avverranno con tempi e modalità tali da non comportare interruzioni nell’attività dell’ospedale.

"Siamo impegnati in un grande lavoro di riforma del sistema sanitario regionale – sottolinea il presidente Eugenio Giani – e il nostro obiettivo è quello di continuare a garantire ai toscani una sanità pubblica di eccellenza. L’intervento per l’Ospedale del Mugello rientra pienamente in questo disegno".

"Ora – puntualizza il sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni - serve la conclusione dell’asseverazione del progetto esecutivo e la gara d’appalto, il Mugello aspetta da tanti, troppi anni l’avvio del lavori".

Paolo Guidotti