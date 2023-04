Lorenzo Zambini nominato nuovo segretario del Pd di Sesto

Lorenzo Zambini è il nuovo segretario del PD di Sesto. L’ex capogruppo consiliare e sfidante dell’attuale sindaco Lorenzo Falchi nel 2016 subentra a Giacomo Trallori dimessosi nelle scorse settimane: è stato eletto dall’assemblea comunale con 18 voti favorevoli, otto contrari e l’astensione dello stesso Trallori. I voti negativi sono arrivati dal gruppo dei ‘bonacciniani’, composto, in gran parte, da consiglieri comunali e assessori dell’attuale giunta: Zambini, infatti, è stato uno dei maggiori esponenti sul territorio per la mozione Schlein che, a Sesto, ha ottenuto fra l’altro un risultato record. "Ringrazio l’Assemblea comunale del PD sestese – dice Zambini (nella foto) – per la fiducia che mi ha accordato. Sono felice di questa larga maggioranza, sarò il segretario di tutti: mi impegno a rappresentare e a dar voce anche a chi non mi ha votato. La prima cosa che farò sarà contattare il sindaco Lorenzo Falchi per chiedergli un incontro, la mia volontà è quella di instaurare da subito un rapporto positivo e costruttivo sulle questioni che riguardano la città. Stessa cosa farò con i partiti con i quali stiamo governando insieme Sest. Inoltre appena dopo il Primo maggio, mi impegnerò in modo particolare in una grande campagna di ascolto del territorio per quanto riguarda la situazione nel mondo del lavoro".

S.N.