Lorenzo Il Magnifico e la Gen Z. Riflettori sulle eccellenze fiorentine

Con gli occhi della Gen Z, la Culla del Rinascimento guarda al futuro, traendo dal passato la forza per coltivare i propri sogni e per valorizzare nuovi talenti emergenti. È questo, in estrema sintesi, il senso del festival ’Il Magnifico’, rassegna culturale multidisciplinare che torna a Firenze dal 4 al 10 novembre, con il patrocinio di Comune di Firenze, Regione Toscana e Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo, oltre alla collaborazione di Casa Sanremo. Giunto alla terza edizione e salutato da un crescente successo di pubblico, il festival nasce da un’idea del direttore artistico Leonardo Margarito, che lo cura insieme ad una brillante squadra di ‘under 35’, con il sostegno del produttore cinematografico e organizzatore internazionale Matteo Cichero e dell’associazione Culturale Visione. L’obiettivo: mettere in luce le eccellenze fiorentine di ogni tempo, in un ideale fil rouge che collega Lorenzo Il Magnifico – e i suoi straordinari carismi di politico, mecenate ed artista – ai giovani che oggi, oltre cinquecento anni dopo di lui, si stanno guadagnando un posto d’onore in varie discipline artistiche, dal canto alla danza, dalla letteratura alla comunicazione digitale. Un progetto ambizioso che sarà declinato attraverso visite guidate alla scoperta di itinerari insoliti nella città gigliata, di cui uno dedicato ai più piccoli; mostre fotografiche di artisti emergenti, animazioni museali, incontri e altri eventi diffusi in vari luoghi del centro, tutti gratuiti (prenotazione consigliata: [email protected]).

Il taglio del nastro, alla presenza delle autorità cittadine, è previsto per le 11,30 del 4 novembre all’interno della Bottega Orafa di Paolo Penko (via delle Oche 20r). Nel pomeriggio (ore 18) nella sala ex Leopèoldine il talk ’Il sottile legame tra Dante e Leonardo’. Tra i tanti eventi, il 5 alle 18 all’Harry’s Bar di via Il Prato l’inaugurazione della mostra fotografica del giovane imprenditore newyorkese Salvatore Ambrosino, mentre il 6 (ore 18) percorso animato dal titolo ’Chi vuol essere lieto sia, di doman non c’è certezza’ al Museo de’ Medici. L’8 novembre (ore 20,30) ci sarà il concerto per coro e archi ’Missa Brevis’ alla chiesa di San Felice. Il programma completo: www.festivalilmagnifico.it.