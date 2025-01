L’Orchestra Leopold tra Haydn e Mozart

Domenica 5 gennaio (ore 17,30) l’Orchestra Leopold sarà diretta da Amedeo Ara all’auditorium del Centro Rogers di Scandicci, in un concerto organizzato dall’Associazione Amici della Scuola di Musica di Fiesole col patrocinio del Comune di Scandicci. Il programma accosta alfa e omega, ovvero le prime e le ultime sinfonie di Franz Joseph Haydn e di Wolfgang Amadeus Mozart. I lavori giovanili aprono le due parti del concerto: non sappiamo la data precisa della ’Sinfonia n.1 in re maggiore’ di Haydn, ma solo che fu scritta prima del 1759; invece è sicuro che la ’Sinfonia n.1 in mi bemolle maggiore K. 16’ sia il frutto della penna di un Mozart bambino, di soli nove anni. In programma anche la ’Sinfonia n. 104 in re maggiore’ datata 1795 di Haydn e ’Sinfonia n. 41 in do maggiore’ di Mozart.