L’operaio che si rifugia nei boschi "Fuggo dalla città e fotografo i cervi Ma da giovane nessuno mi capiva"

di Carlo Casini

Domenica di canicola estiva, cerchiamo una boccata di aria fresca sulle montagne pistoiesi. Nel punto peggiore dove potesse succedere, nelle curve tra una ripida cava di roccia e un burrone si rompe la pompa della frizione. Macchina ferma.

Riusciamo ad accostare e a chiamare il carrottrezzi. Che arriverà però – premette – non potrà caricarci tutti. Passa qualche macchina, ma nessuno sembra curarsi di noi. Poi passa qualcuno che capisce al volo cosa sta succedendo.

Da un’auto scende un ragazzo vestito da cacciatore, ci dice di salire e svelti che è un punto pericoloso. Ci accompagnerà lui alla stazione di Pistoia. Non smettiamo di ringraziarlo. "In montagna bisogna aiutarsi. – liquida la questione – Sono un cervaro, passavo di qui perché sono stato appostato da stamani ad aspettare un gruppo di cervi e ho avuto fortuna". Pensiamo a un volontario di una qualche associazione venatoria, impegnato nel contenimento degli ungulati. No. Marco non si apposta con la doppietta, ma con il cannone. Fotografico però. "Un teleobiettivo Sigma da 150-600 – specificherà poi –su una reflex Canon 800". Quel ragazzo dai modi quanto mai montanari, è un fiorentino di città come noi. Marco Bomboni, 29 anni, fa il magazziniere. Appena ha un giorno libero sveste i panni da operaio e diventa documentarista. "Sono appassionato di natura fin da bambino – racconta – Negli ultimi anni ho deciso di investire e specializzarmi. Ho fatto corsi di fotografia professionali e acquistato attrezzature. Quando sono libero vado nel bosco a fare appostamenti fotografici la mattina presto o al tramonto, i momenti migliori per gli avvistamenti. Bisogna trovare un punto buono per nascondersi come una macchia stare sempre controvento così da evitare di disperdere il proprio odore". "Vengo spesso qui all’Acquerino per il mio animale preferito tra quelli locali, il cervo rosso". E proprio in questa riserva nel comune di Cantagallo, al centro visite di Cascine di Spedaletto, domani alle 16, inaugurerà la sua prima mostra personale fotografica: ‘I giganti del bosco’, con gli scatti più incredibili che è riuscito a fare. Rimarranno esposti a ingresso libero dalle 10 alle 18 fino al 6 agosto.

"Vorrei trasmettere la mia passione e insegnare al pubblico a rispettare la natura. Spero che la mostra abbia uno scopo educativo: capire la vera natura dei nostri animali, insegnare come vivono, imparare che il bosco è casa loro". Non sono solo cervi le sue ’prede’ fotografiche: "Spesso vado all’Oasi di Covigliaio nel Mugello per fotografare il muflone. E anche nei campi attorno a Firenze e al Chianti per il capriolo e il cinghiale". Infatti non tutti i boschi sono uguali per cercare un animale: "Il cinghiale si abitua a tanti habitat diversi, dalla montagna alla macchia mediterranea. Il capriolo preferisce le zone di transizione tra macchia e il prato. Mentre il cervo, il bosco vero e proprio". Quello più difficile da fotografare tuttavia è il lupo ("È molto schivo").

"La passione per la natura è innata – spiega il fotografo – Piano piano ho maturato esperienze e ho scelto come mezzo per viverla la fotografia. Ho preferito non fare alcun percorso universitario, ma di viverla nel tempo libero in maniera completamente autodidatta. Vivo in città per comodità, però preferisco la natura". Una diversità dai canoni della propria generazione per la quale Marco è stato anche vittima di bullismo: "Ero deriso per la mia particolarità, non seguo la moda, non amo andare il mare e in discoteca né giocare a calcio, non ho la fissa delle ragazze. Ho avuto molta difficoltà fino a 19 anni ad avere amici. Poi ho trovato persone con cui condividere la mia passione".