Lo stemma di Reggello donato alla Madonna di Montenero

Reggello (Firenze), 16 maggio 2023 – Erano ormai degli anni, da prima della pandemia, che Reggello attendeva di poter donare il suo stemma al santuario della Madonna di Montenero, patrona della Toscana. Era pronto fin dall’amministrazione dell’allora sindaco Cristiano Benucci, realizzato in marmo dall’artista Ennio Sottili.

Ora è finalmente arrivata a destinazione, nella galleria del santuario livornese insieme ad altri 280 stemmi comunali. L’occasione è stata la Festa della Madonna delle Grazie di Montenero, che ricade ogni 15 maggio: una delegazione del Comune e della Giunta di Reggello, alla presenza sia dell’ex sindaco (oggi consigliere regionale) Benucci che dell’attuale primo cittadino Piero Giunti, ha preso parte alla celebrazione eucaristica e portato il proprio dono. É consuetudine, infatti, che i municipi toscani affidino il proprio stemma alla Madonna di Montenero - eletta Patrona della Toscana nel 1947 da Papa Pio XII - quale segno di protezione e manifestazione di devozione.

Le parrocchie del Comune di Reggello hanno organizzato la trasferta al Santuario e oltre 60 cittadini reggellesi hanno partecipato alla messa celebrata dal Vescovo di Livorno Simone Giusti, che durante la funzione ha ricordato i 200 anni della consacrazione del santuario.

“In questa galleria, con gli stemmi di tutti i Comuni, si realizza anche visivamente il legame tra la dimensione civile e quella religiosa della nostra terra, della nostra gente” ha detto il vescovo labronico.

“Per Reggello è stata una bella giornata – ha detto Giunti -. La consegna dello stemma all’interno della Galleria del Santuario di Montenero rappresenta qualcosa che va oltre l’aspetto religioso, perché in questo luogo si mischiano gli aspetti laici dei Comuni con i valori spirituali della Patrona della Toscana. Per il Comune di Reggello assume un valore ancora più profondo vista la presenza dei monaci benedettini, dal 1792 ad oggi, aspetto che lega Vallombrosa a Montenero”. La consegna poi cade nell’anno del 250esimo compleanno della comunità reggellese. Con la delegazione c’era anche l’Associazione Carabinieri in congedo di Reggello e il suo presidente Fabio Ferrati. Presente anche l’Abate Generale dei Monaci Vallombrosani Monsignor Giuseppe Casetta. “Quella di oggi è una giornata solenne - ha sottolineato don Roberto Brandi, parroco di Reggello accompagnato da diversi sacerdoti delle parrocchie del territorio -. Abbiamo percepito la regionalità dell’evento grazie alla partecipazione dei tanti sindaci e delle autorità regionali anche in concomitanza del ritiro dei sacerdoti della Diocesi di Livorno. La rappresentanza della popolazione reggellese è stata significativa e importante per accompagnare la consegna dello stemma: è stata una cerimonia ricca di sentimento e di umanità”. Manuela Plastina