Lo stadio Romanelli torna a splendere. Via ai lavori per la palestra del Chini

Un’inaugurazione fatta nei tempi stabiliti, un’altra rinviata. La prima al campo sportivo Romanelli, l’impianto calcistico principale di Borgo San Lorenzo, dove gioca e si allena la squadra di casa, la Fortis Juventus. Qui sono stati inaugurati i nuovi spogliatoi ed anche il campo sussidiario Donatini, completamente rinnovato. Il taglio di nastro che dovrà aspettare è invece quello della palestra dell’istituto superiore Chino Chini. Qui è arrivato, per un sopralluogo al cantiere, il sindaco metropolitana Dario Nardella. Che ha sottolineato il fatto che i lavori sono davvero iniziati – dopo qualche vicissitudine al sottosuolo che fa da base alla struttura, e che ha dovuto essere scavato in profondità per le verifiche belliche, e che ha poi richiesto un adeguamento del progetto -, lavori che dovrebbero terminare nel maggio del prossimo anno.

Al campo sportivo Romanelli, presenti tanti giovanissimi e giovani calciatori della Fortis con i loro allenatori e dirigenti, si sono inaugurati i nuovi spogliatoi – costo 600 mila euro -, e i lavori al campo Donatini – oltre 500 mila euro – dotato di un nuovo manto in erba sintetica, nuova illuminazione, nuovo sistema di drenaggio, e attrezzature, dalle porte alle panchine nuove di zecca. In attesa dell’avvio dell’opera principale, con interventi per 2 milioni di euro, compreso il rifacimento della tribuna centrale, che ospiterà nuovi servi, e la riqualificazione dell’altra tribuna.

Il sindaco Nardella ha visitato invece il cantiere appena avviato. Per un impianto atteso da molti anni e che ha suscitato mille polemiche. La palestra è destinata a rispondere alle esigenze degli studenti del "Chini" e anche delle società sportive borghigiane e mugellane. Sarà infatti omologato per pallamano e pallavolo, mentre sarà utilizzabile per il basket solo a livello di esercizio. Avrà una superficie di circa 1240 mq e un’altezza di quasi 12 metri. Dopo aver finalmente approvato il progetto e reperito i fondi ci sono stati ulteriori ritardi nei tempi di avvio. Ora, a cantiere aperto, si conta di non avere più sorprese, e di poter utilizzare l’impianto sportivo dal prossimo anno scolastico.

Paolo Guidotti