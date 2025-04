Lo sport aperto a tutti: aiuti alle famiglie

"Lo sport ci cambia la vita", ovvero abbattere le barriere economiche che impediscono a tanti ragazzi di seguire le attività sportive che preferiscono. Il progetto di Panathlon Club Firenze permette ai giovani di famiglie con Isee sotto a 11mila euro di ottenere "borse di studio" per coprire i costi di iscrizione, trasporto e attrezzature sportive. Possono aderirvi bimbi e ragazzi dai 5 ai 15 anni residenti a Bagno a Ripoli e Greve in Chianti. L’iniziativa è sostenuta dal Bando Sport Publiacqua 2024 col patrocinio dei due Comuni ed è stata finanziata insieme ad altri 21 progetti per un importo di circa 94mila euro. Beneficeranno del progetto le associazioni Acd Bagno a Ripoli Calcio, Asd Judo Bagno a Ripoli, Asd Double Step. Asd Tzubame, Virtus Buonconvento Ssd arl e Asd Real Chianti, che operano in uno dei due territori comunali.

"È uno sforzo che il Panathlon porta avanti seguendo i propri principi. Grazie al sostegno di Publiacqua e alla disponibilità dei due Comuni possiamo aprire lo sport a tutti, al di là delle possibilità economiche", dice Maurizio Mancianti, presidente del club fiorentino. "L’educazione allo sport è fondamentale nella crescita dei giovani", dice Nicola Perini, presidente di Publiacqua.

Manuela Plastina