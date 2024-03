Lo spazio urbano e chi ci vive. Performance multimediali

La settimana dedicata alla performance per raccontare lo spazio urbano, tra storie di comunità e video arte, a partire dalla connessione con la città e chi la abita. Conferma la vocazione alla multimedialità Materia Prima Festival, l’evento dedicato al panorama teatrale e performativo contemporaneo a cura di Murmuris col sostegno e il contributo di Mic - Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze.

Prime assolute e lavori site specific che, uscendo dai luoghi preposti al teatro, trovano nella città stessa il proprio palcoscenico. Si parte giovedì alle 21 al Cantiere Florida (via Pisana 111R) con il debutto di “Forse una città (Mirages)”, lavoro sulle variabili dell’abitare firmato collettivo AdA. Sei performer portano in scena riflessioni sull’urbanistica, sull’architettura e sull’identità raccolte dalla formazione romana – fondata dalla visual artist e regista video Loredana Antonelli, dalla dj e producer Lady Maru e dall’attore, drammaturgo e regista teatrale Pasquale Passaretti – durante un percorso d’incontro avvenuto a Firenze sia con artisti locali che con la cittadinanza, traducendo in azione questioni legate ai modelli di vivere le città, all’impatto ambientale, alla sostenibilità ecologica ed esistenziale dell’individuo nel contesto urbano, sia come singolo, sia come collettività.

Avanti venerdì 22 e sabato 23 all’Archivio di Stato (viale Giovine Italia 6) – ciascun giorno in due sessioni alle 19.00 e alle 20.30 – con “De los muertos a Firenze”, indagine sui legami che intrecciano i vivi e i non più vivi di collettivo ZimmerFrei. www.materiaprimafestival.com.