Lo sfogo di Greta Beccaglia:: "Il tifoso non si è mai scusato. E sui social c’è chi mi insulta"

"Non ho mai ricevuto personalmente le scuse dell’uomo che mi ha molestato, che invece ne ha parlato con la stampa. Dalle sue dichiarazioni sembra quasi che sia stata io a rovinare la sua vita, ma in realtà è lui che ha fatto un gesto che non è normale - toccare una donna senza il suo consenso - e questo fa parte di una cultura maschilista. Ancora oggi, dopo il caso della giornalista spagnola, ho ricevuto via social messaggi che mi dicono che ho sbagliato a denunciare, ci sono tanti haters che continuano in questa direzione purtroppo". Lo ha detto la giornalista Greta Beccaglia, partecipando, ieri mattina, a Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. La cronista venne molestata durante un servizio allo stadio.