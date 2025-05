Lo psicologo on the road fa ’un salto’ in discoteca

Tra un ballo e l’altro a ritmo di discodance, è possibile fare una pausa in compagnia dello psicologo. Domani sera il camper che promuove la salute mentale farà tappa all’Antella, in piazza Peruzzi e nei pressi del locale notturno El PavoReal, per un appuntamento speciale "by night". Dalle 21,30 fino a tarda notte gli psicologi e psicoterapeuti di Studiopsichefirenze guidati dal dottor Maurizio Cinquini (in foto), ideatore del progetto "Psicologo on the Road", saranno a disposizione per offrire gratuitamente a chiunque vorrà colloqui di 30 minuti ciascuno.

I giovani che lo desiderano, prima, durante o dopo la loro serata di divertimento, possono confidarsi con un esperto, conoscerlo e farsi conoscere e donare a se stesso un po’ di cura della propria salute mentale, proprio in una serata dedicata al proprio ‘star bene’.

"Psicologo on the Road" è stato attivato a Bagno a Ripoli da aprile e sta viaggiando tra le frazioni per offrire un servizio di supporto mentale a costo zero per i cittadini.

Alcune tappe speciali sono dedicate ai più giovani: dopo la discoteca, il camper sosterà il 12 maggio all’Isis Gobetti Volta in sedute totalmente dedicate ai soli studenti e alla comunità scolastica; il 3 giugno poi sarà davanti alla biblioteca comunale, per ragazzi di ogni età. Gli incontri sono in tutto 16 sul territorio ripolese, dai primi già svolti ad aprile fino a fine giugno; ogni utente può fruirne per 5 volte in maniera gratuita. Per parlare con gli psicologi di strada, è consigliato prenotare ai numeri 320.0978601 o 338.9561506, ma si può anche aspettare il proprio turno presentandosi direttamente al camper.

Manuela Plastina