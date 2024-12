Lo-Fi Le Fusa vincono il 36esimo Rock Contest di Controradio al Viper Theatre

Essere dopo 40 anni ancora una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale per la musica emergente, ci riempie di orgoglio – commenta il direttore artistico del Rock Contest, Giuseppe Barone –. Questa edizione, anche se poi i generi sono molto contaminati, dimostra che si sta tornando a guardare alle nuove tendenze della musica internazionale, strizzando l’occhio ai suoni anni ‘90.

Un Viper Theatre praticamente sold out ha incoronato i rocker Lo-Fi Le Fusa come vincitori del 36esimo Rock Contest di Controradio. La band fiorentina, che ha vinto anche il Premio Best Live Experience, oltre ai 3.000 euro da investire in un progetto artistico, potrà usufruire di 3 giorni di residenza artistica al Teatro Marchionneschi di Guardistallo per preparare il proprio live.

Sul podio anche la concettuale musica elettroacustica post-agricola dei bolognesi Stato Brado e l’elettronica cyberpunk dei grossetani Nelav, ma di sicuro il sofisticato e grintoso psych pop rock del quintetto gigliato ha stregato i tanti che hanno seguito con passione questa intrigante finale.

Le canzoni dei Lo-Fi Le Fusa le scrive e le canta Dario, che poi le condivide con Martina, Gaia, Elise e Lorenzo, che le colorano di ottimi spunti e di rara intensità. Non a caso l’ensemble, che è già al lavoro per il primo disco, è assimilabile a una sorta di Animal Collective alla fiorentina, visto che tutti i componenti della superband suonano anche in altri gruppi, cioè Malva, O:odal, Elise Duchemin, Addio Proust! e Aida.

Nel palmares della manifestazione (premi per oltre 15.000 euro) anche il cantautore fiorentino Luigi Da Rin, in arte Lazy Lazarus, che si è aggiudicato il Premio Fondo Sociale Europeo Giovanisì con ’Games of May’, il brano che, secondo la giuria, è riuscito meglio a esprimere i desideri e le inquietudini dei giovani, mentre il Premio Enrico Greppi ’Erriquez’ è stato assegnato a ’I colori della pioggia’ di Pietro Mio, per la positività dei valori e l’impegno sociale. Elena Romano ha invece vinto con il brano ’Sogno’ Il Premio Ernesto De Pascale.