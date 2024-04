Live del fondatore dei CCCP . Massimo Zamboni al Brillante

"E se non saremo noi a vederla trionfare, e se non sarà da noi e avrà altri nomi forse, altri modi, chissà dove, duecento, trecento, mille anni, vedrete: la trionferà". In attesa di vederlo insieme agli altri CCCP il 26 luglio a Pratolino nell’ambito del ’Musart Festival, Massimo Zamboni, che di quella mitica formazione emiliana è il fulcro musicale, è protagonista della rassegna ’Brillante is a Festival’ sabato prossimo (ore 21,30) al Brillante – Nuovo Teatro Lippi di Firenze.

Il chitarrista reggiano, classe 1957, presenterà chitarra a tracolla e voce, il concerto ’Con voce di Popolo’ insieme a Cristiano Roversi alle tastiere e ai synth e a Erik Montanari alle chitarre. Il live mette insieme varie anime di Zamboni, quella di scrittore (ha scritto undici libri per vari editori), quella di musicista (nove album da solista, oltre a quelli con i CCCP e CSI) e quella di agitatore culturale. In particolare, questa attesa performance fiorentina salderà insieme le riflessioni dal libro ’La trionferà’ (pubblicato da Einaudi nel 2011) e le canzoni dell’ultimo album di Massimo Zamboni, dal titolo ’La mia patria attuale’. Oltre a una dinamica analisi della grande utopia del Novecento e dell’epica di una memoria da cui ripartire, il set proporrà una rilettura degli scritti e dei racconti di resistenza di Beppe Fenoglio. Il risultato è questo ’Con voce di popolo’, uno spettacolo di parole e note che si propone come un appassionante innesco per un ragionamento collettivo sull’idea di Patria. Dialoghi e canzoni per uscire dalla solitudine in un momento in cui sembra prevalere la mancanza di fiducia e di affezione. Non è certo un caso che il sentimento della speranza, non sia mai stato così flebile nella coscienza dei cittadini. A questo bisogna reagire, ma non c’è spazio per le lamentazioni. Per questo ’Con voce di popolo’ prende vita all’incrocio tra la rabbia e la disillusione, tra l’incanto e lo sforzo di reagire di più di una generazione.

Giovanni Ballerini