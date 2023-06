Litigare ogni tanto fa bene all’amore?

I litigi riguardano ogni campo della vita sociale , dalla famiglia agli amici per non parlare delle liti condominiali dovute a odori di cibo per le scale e per rumori a tarda notte causati dallo spostamento di mobili o di altre cose . In genere quando si inizia a litigare si smette di parlare, si cambia argomento e si va sul personale e nelle parole e negli atteggiamenti appaiono anche se non palesi le caratteristiche molto negative che non vorremmo mai sentire nè vedere. In sostanza la tensione della discussione rende incapaci di tenere a bada i lati meno accettabili della propria personalità. La convinzione diffusa è che litigare fa bene all’amore ma non è sempre così e la felicità in una coppia dipende in gran parte da quanto più velocemente ci si riconcilia e se la prima mossa la fa lei. Certo che durante una relazione amorosa, non si possono scambiare solo baci e abbracci, ma bisogna discutere. Le discussioni servono a capire le ragioni dell’altro. Deve essere uno scambio personale diretto con gli occhi negli occhi durante la conversazione, non una comunicazione fredda come accade quando il dialogo è affidato ad un computer o ad un telefonino come spesso accade.

Durante una storia d’amore le discussione hanno aspetti diversi ma se non ci si confronta si perde l’autenticità dell’incontro, dell’affetto, del ritorno e dell’abbraccio. Litigare ogni tanto testimonia che la storia che stiamo vivendo è vera e priva di artifici, che ci sentiamo a proprio agio con l’altra persona e che non dobbiamo nascondere di pensarla in modo differente anche se è bene ricordare che le parole cattive dette alla persona amata fanno più male che ad un estraneo.

Perché in amore si litiga? Per la maggioranza delle donne si tratta di piccole gelosie trascurabili ma sufficienti a far perdere la testa. Comunque sia, il litigio va sempre evitato per l’inefficacia nella comunicazione: si discute per ore senza arrivare talvolta a nessuna conclusione anche perché quello che è giusto o normale per qualcuno non lo è per un altro. Vince sempre l’amore perché nell’amore non c’è razionalità ma non bisogna lasciare che i cuori si allontanino troppo perchè potrebbero perdersi e non ritrovarsi più.