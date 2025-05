Lite in aula, accuse e veleni. Il caso finisce in tribunale

Il consiglio comunale interrotto tra le urla, un consigliere allontanato dall’aula per due volte dalla municipale, accuse e promesse reciproche di denunce: le immagini dell’ultima seduta consiliare stanno diventando virali sui social. E il clima è infuocato. La miccia si è accesa quando il consigliere di ’Voltiamo Pagina’ Gabriele Franchi ha chiamato la presidente del consiglio Angela Cappelletti "Consigliera". È da ottobre che col collega e capogruppo Matteo Zoppini non riconoscono (lo hanno scritto e detto in più occasioni) il suo ruolo di presidente, "rea" - dicono - di non essersi "dissociata da minacce e insulti ai nostri danni da parte del segretario generale Vincenzo Del Regno". Ed è stato proprio lui, il segretario, a chiedere in aula ai due consiglieri di rispettare i ruoli istituzionali anche nel linguaggio. Da lì le voci si sono alzate e accavallate. Finché, dopo l’approvazione nel caos di due delibere, Cappelletti ha interrotto la seduta.

Franchi (fatto uscire di peso due volte) e il collega Zoppini sono stati identificati e denunciati dalla municipale per interruzione di pubblico servizio. I due definiscono l’episodio "il punto più basso e vergognoso della storia di Impruneta: un abuso gravissimo, l’ennesimo perpetrato da chi è pronto a usare qualsiasi mezzo, anche la violenza fisica, per zittirci, come nei peggiori regimi". Lamentano il silenzio dei colleghi di maggioranza: "Ricevevamo minacce, ci veniva impedito di votare i punti all’ordine del giorno, volevano privarci del diritto di parola e di rappresentanza e loro rimanevano silenti, sghignazzanti e compiaciuti". Promettono un esposto al Prefetto, di impugnare al Tar le delibere e "valutare ogni azione a tutela dei nostri diritti". Il presidente provinciale FdI (partito a cui Zoppini è iscritto) Claudio Gemelli parla di "grave attacco alla democrazia" invocando l’intervento prefettizio. "L’unica colpa dei consiglieri è stata fare opposizione al Pd. E’ questa l’idea di democrazia che hanno? Elly Schlein ha un solo modo per prendere le distanze: pretendere le dimissioni del sindaco Riccardo Lazzerini e del presidente del consiglio comunale, Angela Cappelletti", afferma il deputato di FdI, Giovanni Donzelli.

La giunta ha lasciato la parola a una nota di Del Regno in cui promette che consegnerà i video alle autorità. Solidarietà a Cappelletti dall’assessore regionale Serena Spinelli: "Fastidioso il tentativo di mettere in discussione il ruolo della presidente. Forse perché è una donna?". Anche la consigliera regionale Pd Fiammetta Capirossi, esprimendo solidarietà a Cappelletti, chiede: "Se al posto di una presidente ci fosse stato un uomo, l’atteggiamento dei consiglieri sarebbe stato ugualmente irrispettoso? Questo screditamento non fa bene alla democrazia".