Lite familiare a Lastra a Signa: anziano ferito in seguito a una discussione con il figlio

Tanta paura, a Lastra a Signa, per una lite in famiglia avvenuta ieri pomeriggio e che si è conclusa con trami e ferite per un uomo di 75 anni. L’anziano è stato spinto dal figlio, 49 anni, al culmine di un’accesa discussione ed è caduto a terra, battendo violentemente il volto. L’uomo ha perso i sensi e dato che, nonostante le sollecitazioni, non riprendeva conoscenza, la moglie e i familiari hanno temuto il peggio. Ad accrescere l’allarme anche la copiosa perdita di sangue dal naso che ha fatto pensare a una seria ferita alla testa. Sul posto sono così intervenute l’ambulanza con medico a bordo e quella ordinaria della Misericordia di Poggio a Caiano e di Comeana, insieme ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Signa. Tanti anche i vicini scesi in strada e accorsi sul posto. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’anziano aveva comunque ripreso conoscenza pur essendo ferito e dolorante. È stato quindi medicato, caricato in barella e portato in ospedale in codice giallo per le cure e gli accertamenti. Avendo già altri problemi di salute, resta sotto stretta osservazione medica per escludere possibili danni legati alla caduta. Intanto, prima dell’arrivo dei carabinieri, il figlio si era allontanato in auto, facendo perdere le proprie tracce. Sull’episodio indagano gli uomini della stazione di Lastra a Signa, che lo stanno cercando e che stanno lavorando su possibili maltrattamenti in famiglia, anche alla luce di altri episodi che sarebbero avvenuti in passato. Occorrerà comunque aspettare che venga rintracciato il 49enne per chiarire meglio i dettagli della vicenda.