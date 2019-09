Firenze, 17 settembre 2019 - Tutti hanno paura, soprattutto chi vive lì. Una storia che va avanti da un paio d'anni. La causa, sarebbe una residente. Il condominio intero di via Liguria, zona Piagge, si sente in ostaggio di una donna, sulla quarantina. Molestie, danneggiamenti, una bellicosità che ha indotto alcuni coinquilini a denunciarla, tempo addietro.

Oggi, primo pomeriggio, nuova ‘puntata’ della contesa con intervento in forze di carabinieri e 118. Racconta D.O., uno dei vicini, che la donna avrebbe provocato, molestato, aggredito due donne, che erano ferme davanti all’ascensore e che non avrebbero reagito, provando a contenerla. Ma la situazione è degenerata. "Una di queste signore – racconta un condomino – è stata operata da una settimana. Ha preso un calcio ed è stata portata all’ospedale".

Il figlio, di 19 anni ha provato ad aiutare la madre, poi è intervenuto il marito che stava tornando a casa da scuola con la figlia più piccola, di 9 anni. "La bambina ha paura – ha aggiunto il testimone – è svenuta. Non ne possiamo più".

La donna accusata di molestie e quant’altro, è stata a sua volta visitata da un medico e sentita dalle forze dell'ordine.

Dal clima teso in corso nel palazzo è scaturito un processo penale, che dovrebbe concludersi a ottobre. Molti condomini, difesi dall’avvocato Vanessa Luperi, hanno testimoniato davanti al giudice sarebbe la donna a causare scompigli e tensioni.