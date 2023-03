L’Istituto Scienze Militari Aeronautiche Una storica scuola per gli assi del domani

Nel parco delle Cascine ha sede questa importante istituzione, inaugurata nel 1938, per tutti a Firenze Scuola di Guerra Aerea. Nel complesso due i poli: l’Isma forma gli ufficiali; la scuola secondaria Douhet con corsi scientifici e classici. L’edificio, costruito da Fagnoni in soli 9 mesi dando lavoro a 800 operai, ospita nel cortile l’elegante sagoma di un TF104 Starfighter. La Palazzina Italia, dal nome di una scultura di Catarzi, l’Italia contro le ingiustizie, accoglie l’aula magna con un arazzo su disegno di Margheri. La Palazzina Comando, edificio principale ispirato all’architettura romana, vede nel cortile una fontana con il Pegaso, simbolo della scuola. Al suo ingresso, da cui si accede alla scala d’onore, vero capolavoro progettuale, un bassorilievo rappresentante un’aquila del lastrigiano Mario Moschi. Al primo piano i busti degli eroi Guidoni, Douhet, Baracca e Piccagli e opere di Colacicchi e Annigoni. Nell’Isma si riceve una formazione parauniversitaria in Leadership Management. Gli edifici accolgono corsi avanzati per ufficiali e ospitano congressi internazionali militari in ambito Nato, insieme a master realizzati con l’Università di Firenze. Insomma, una vera eccellenza formativa nel panorama nazionale e un vanto da decenni della nostra città.