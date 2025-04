Il Lions Club Vaglia a favore della comunità colpita dal maltempo

Firenze, 23 aprile 2025 – È stata la suggestiva cornice di Villa Vecchia del Feriolo ad ospitare la serata conviviale promossa dal Lions Club Vaglia per sostenere la popolazione locale, duramente colpita dai recenti eventi atmosferici che hanno messo in ginocchio il territorio. Un incontro intenso e partecipato, aperto dal tradizionale tocco della campana del presidente Matteo Mugnaini e introdotto dal cerimoniere Pier Francesco Cellai, che ha dato il via ad un momento di comunità all’insegna della solidarietà concreta.

Il presidente Mugnaini ha illustrato con chiarezza l’impegno del Club, rivolto non solo a sostenere moralmente la cittadinanza, ma anche a fornire un contributo tangibile per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree colpite. Alla serata hanno preso parte oltre cinquanta persone, tra soci, ospiti e rappresentanti delle istituzioni locali, a conferma di quanto il territorio sappia unirsi nei momenti di difficoltà.

Particolarmente toccante è stato il cortometraggio proiettato durante l’incontro, realizzato dal socio e consigliere comunale Giordano Nencetti: un montaggio potente e diretto che ha documentato con immagini eloquenti i danni provocati dal maltempo, restituendo al pubblico l’impatto reale della devastazione. Le testimonianze di amministratori come Fabrizio Milesi, assessore ai Lavori pubblici, e la consigliera comunale Claudia Dominici hanno completato il quadro con un aggiornamento sugli interventi già avviati e su quelli in programma per la sicurezza del territorio.

La serata è stata anche occasione per celebrare l’impegno interno al Club. Il conferimento del prestigioso riconoscimento Melvin Jones Fellow ai soci Danilo Baconi e Dunia Magherini ha suggellato un momento di gratitudine verso chi contribuisce da anni al rafforzamento del sodalizio lionistico e della sua missione sociale.

A Villa Vecchia del Feriolo non si è semplicemente parlato di solidarietà: la si è messa in pratica, ricordando a tutti che, anche nei momenti più duri, la comunità di Vaglia sa rialzarsi, insieme.