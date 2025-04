I Lions a favore di Caritas Firenze. Donati 1200 prodotti dolciari

Firenze, 3 aprile 2025 - Un’importante iniziativa di solidarietà ha raggiunto la Caritas di Firenze in occasione della Santa Pasqua. Il Lions Club Firenze Palazzo Vecchio e il Biscottificio Belli di Calenzano hanno donato 1200 prodotti dolciari, destinati a mense, centri d’ascolto e al progetto “Perché Niente Vada Perduto”. Un’azione concreta che, come sottolinea il direttore della Caritas Marzio Mori, aiuta a portare speranza e sostegno a tante persone in difficoltà.

I biscotti donati verranno distribuiti nei vari presìdi cittadini, uniti simbolicamente dal messaggio di vicinanza e generosità che i volontari e i promotori dell’iniziativa vogliono trasmettere. Il progetto “Perché Niente Vada Perduto” della Caritas Diocesana, realizzato in collaborazione con la Fondazione Caritas, si impegna fin dal 2016 a contrastare lo spreco alimentare raccogliendo cibo da mense scolastiche e aziendali, dal mercato ortofrutticolo e dalla grande distribuzione. L’obiettivo è consegnare i generi alimentari alle Caritas parrocchiali che provvedono ad assistere le famiglie in difficoltà.

Il sistema si basa su una rete capillare che, partendo dalla Mensa di Via Baracca, serve numerose parrocchie sparse sul territorio diocesano. L’iniziativa ha preso forma grazie a un gruppo di volontari che, con spirito di dedizione, hanno trovato il modo di ridistribuire al meglio le donazioni di cibo, in un’ottica di condivisione e di sostegno reciproco. Il gesto del Lions Club Firenze Palazzo Vecchio e del Biscottificio Belli di Calenzano si inserisce perfettamente in questa filosofia e, come ricorda Papa Francesco, “donare fa sentire più felici noi stessi e gli altri; donando si creano legami e relazioni che fortificano la speranza in un mondo migliore”.