Linguaggio di genere. Al via un progetto in tutte le scuole

Cultura e linguaggio di genere nelle scuole del Chianti. Per un’iniziativa del tavolo Politiche di Genere, domani prende il via un percorso educativo e culturale rivolto a oltre 300 studenti e studentesse degli Istituti comprensivi di cinque comuni di area fiorentina. Le scuole secondarie di grado di San Casciano, Impruneta, Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti hanno organizzato un’attività educativa che porta direttamente nelle classi temi, riflessioni, laboratori, curati da una docente esperta di cultura di genere, la professoressa Graziella Priulla dell’Università di Catania.