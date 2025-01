Linguaggi di genere. Oggi l’incontro al teatro Carlo Monni

‘La libertà passa anche dalle parole’: è questo il tema dell’incontro organizzato dal Tavolo delle politiche di genere e dedicato appunto al linguaggio di genere. L’appuntamento è per oggi alle 17.30 presso il Foyer del Teatrodante Carlo Monni. "Un momento di confronto e dialogo – si legge in una nota – su un tema cruciale per la costruzione di una società più equa e rispettosa, in cui anche il linguaggio diventa strumento di libertà e inclusione".

Interverranno Federica Petti, vicesindaco del Comune di Campi Bisenzio con delega alle politiche di genere, Elena Aiazzi, segretaria Cgil Firenze e coordinatrice della Piana, Erika Caparrini, segretaria Cisl Firenze-Prato, e Laura Menconi, della Uil Toscana, che parleranno "dell’importanza dell’utilizzo di un linguaggio consapevole e del ruolo della rappresentazione nella società, a partire dalle istituzioni e dal mondo del lavoro". Alle 18.30, invece, per la rassegna letteraria ‘Cara, Campi Racconta’, la linguista e divulgatrice Vera Gheno presenterà il suo libro ‘Femminili singolari’, un’opera che invita a riflettere sull’uso consapevole e inclusivo delle parole.

Pier Francesco Nesti