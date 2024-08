Linea Libertà-Rovezzano. Via libera alla tramvia fra Cure e Campo di Marte

Si è chiusa la conferenza dei servizi sul progetto definitivo della linea 3.2.3 Libertà-Rovezzano. Indetta lo scorso 16 febbraio, la conferenza ha visto la partecipazione di vari enti (tra cui Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Ministero delle Infrastrutture, Soprintendenza, Rfi) che, dopo la presentazione del progetto, hanno espresso pareri e presentato osservazioni.

Gli uffici della Direzione sistema tramviario metropolitano hanno quindi dato indicazione ai tecnici di accogliere, dove possibile, le richieste e i pareri. Alcuni enti hanno la possibilità di far pervenire, entro il 9 settembre, ulteriori osservazioni o indicazioni che poi saranno recepite nelle fasi successive dell’iter di approvazione. Gli uffici di Palazzo Vecchio precisano quindi che, non rappresentando queste osservazioni o indicazioni varianti sostanziali al progetto per le quali è necessaria una ulteriore valutazione da parte degli enti, è stato possibile chiudere positivamente i lavori della conferenza dei servizi. Adesso si potrà procedere con l’elaborazione della documentazione per l’esame e l’approvazione da parte della giunta che ne discuterà in una delle prossime sedute post vacanze estive.

La linea si svilupperà su 6,2 chilometri con 15 fermate, e rappresenta il secondo lotto della Libertà-Bagno a Ripoli. Da viale Don Minzoni i tram sottoattraverseranno la tratta ferroviaria all’altezza di piazza delle Cure da dove imboccheranno viale dei Mille per arrivare allo stadio. La 3.2.3 continuerà sui viali Fanti/Malta, via Mamiani, viale Duse, via del Gignoro fino ad arrivare in via della Chimera e al capolinea Rovezzano. Qui verrà realizzato anche un nuovo parcheggio scambiatore. Tra le opere strutturali, oltre al sottottraversamento del cavalcavia delle Cure, verrà creato anche il sovrappasso del Mensola all’altezza di via della Chimera.

"Grande soddisfazione per questo passaggio fondamentale nella direzione della realizzazione di questa importante linea – afferma il neo assessore alla Mobilità e alla tramvia, Andrea Giorgio –. La tramvia è l’opera più importante per la transizione ecologica della nostra città e migliorerà la vita delle persone: già adesso con le linee in funzione si superano i 37 milioni di passeggeri all’anno. Con il completamento anche di questa linea che rappresenta la prosecuzione di quella Libertà-Bagno a Ripoli gran parte della città avrà a disposizione un sistema trasporto moderno, efficiente e sostenibile".

A.P.