L'importanza dello sport: salute, socialità e inclusione

Nella nostra classe pensiamo che lo sport sia una cosa bellissima: c’è chi gioca a calcio, chi fa danza, ginnastica, atletica, pattinaggio o nuoto. Anche se facciamo sport diversi, per tutti vale la stessa cosa: dopo aver fatto sport, ci sentiamo più allegri e pieni di voglia di fare, anche se abbiamo sudato tanto! Lo sport è molto importante per la nostra salute. Quando facciamo movimento, infatti, il nostro corpo diventa più forte e più sano. Per esempio, lo sport aiuta a prevenire l’obesità, cioè l’accumulo di troppi grassi che possono far male al cuore. Se facciamo sport possiamo dimagrire e sentirci più leggeri e pieni di energia. Inoltre, lo sport fa bene a tutte le età: bambini, adulti e anche i nonni possono fare esercizio per stare meglio. I muscoli diventano più forti ed elastici, così possiamo correre, saltare e giocare senza farci male. Aiuta anche a prevenire i dolori e ci fa faticare meno quando facciamo sforzi. Quando facciamo sport, miglioriamo il respiro, perché i nostri polmoni lavorano meglio. Aiuta pure le ossa, le rende più forti e ci protegge dalle malattie.

Lo sport è utile anche per la mente: ci aiuta a rimanere giovani e attenti e a prevenire l’invecchiamento del cervello. Inoltre, se facciamo movimento durante il giorno, la sera dormiamo meglio e ci svegliamo più riposati. Un’altra cosa importante dello sport è che ci aiuta ad esprimere le nostre emozioni: a volte, infatti, quando siamo arrabbiati o nervosi, fare movimento aiuta a sfogarsi e a sentirsi più leggeri. Dopo un esercizio di ginnastica ci si sente meno arrabbiati, dopo un passo di danza ci si sente più felici, quando si sta in piscina l’acqua ha un effetto rilassante e aiuta a pensare e a tranquillizzarsi. Lo sport è anche un modo per stare insieme. A scuola o fuori, quando facciamo giochi di squadra, conosciamo meglio i nostri compagni e impariamo ad aiutarci: se siamo in una squadra, abbiamo qualcuno su cui contare quando siamo in difficoltà. A qualcuno di noi, quando ha iniziato a fare sport, è successo di sentirsi un po’ solo, ma poi, con il tempo, abbiamo fatto nuove amicizie. Lo sport è, quindi, anche un modo per conoscere nuovi amici e stare bene insieme. Anche le persone con disabilità possono fare sport e le Paralimpiadi ne sono un grande esempio. In queste gare, gli atleti corrono, nuotano, giocano a basket in carrozzina e praticano tanti altri sport, alcuni identici a quelli delle Olimpiadi. Questi atleti fanno cose incredibili: alcuni corrono più veloci di chi ha entrambe le gambe, altri nuotano senza braccia con una forza straordinaria! Ci insegnano che non conta solo il corpo, ma anche la forza di volontà e l’allenamento.