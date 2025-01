L’importanza dell’acqua spiegata ai bimbi. Alla ’CiviCa’ tornano gli incontri del sabato

Nuovo appuntamento, oggi alla biblioteca CiviCa (via della Conoscenza 11), con "I Sabati dell’acqua", il ciclo di incontri per bambini organizzati dal Comune di Calenzano con il sostegno di Publiacqua e in collaborazione con l’associazione La Tartaruga. Il programma odierno, a partire dalle 16 nella Sala lettura, prevede il percorso "Acqua sei una favola" destinato a bambini di età 3-5 anni con letture animate di storie legate all’acqua e laboratorio creativo finale. Gli incontri proseguiranno poi con altre date e altre proposte sabato 22 febbraio e sabato 22 marzo per una giornata aperta a tutte le età per celebrare la "Giornata mondiale dell’acqua" con un evento speciale a sorpresa. Gli incontri sono tutti gratuiti ma i posti sono limitati e dunque la prenotazione è obbligatoria allo 055 8833421. In occasione dei laboratori verranno consegnati gratuitamente ai partecipanti dei libri sul ciclo dell’acqua, matite realizzate con materiale di riciclo e borracce.