L’impegno dei cittadini per il patrimonio comune

C’è stata numerosa partecipazione nei giorni scorsi in biblioteca per il primo incontro del progetto ’Collabora Vicchio’. Si tratta di una percorso partecipativo promosso dal Comune e realizzato grazie alle risorse dell’autorità regionale della partecipazione, col supporto metodologico di Sociolab. ’Collabora Vicchio’ consentirà di redigere un ‘Regolamento dei Beni Comuni’ che favorisca la collaborazione attiva tra amministrazione e comunità locale, che preveda criteri e strumenti per prendersi cura del patrimonio comune. Il progetto è rivolto a singoli cittadini o gruppi informali, associazioni di volontariato e realtà private, che si vogliono impegnare per mantenere o restituire decoro, riqualificare e valorizzare il patrimonio comune. Collabora Vicchio si propone infatti di andare oltre la semplice manutenzione, che sarà comunque seguita dal cantiere comunale, per incentivare piani e iniziative di valorizzazione e miglioramento dei luoghi. "I beni comuni sono di tutti, e tutti possiamo occuparcene, prendercene cura - dice il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri -. Questi sono strumenti concreti che permettono a cittadini e Comune di prendersi cura insieme di piazze, parchi, giardini, strade, sentieri, spazi culturali e risorse naturali. ‘Collabora Vicchio’ è partecipazione, sussidiarietà, amministrazione condivisa".

