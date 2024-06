Lidl richiede assistant manager

Lidl è alla ricerca di apprendisti "assistant store manager" per il programma "Lidl 2 your career", in collaborazione con Ahk Italien, la Camera di commercio italo-germanica, e gli Istituti tecnici superiori di Firenze e Roma. Le assunzioni, previste per ottobre e novembre 2024, riguarderanno punti vendita in diverse province tra cui Pisa, Firenze, Prato, Lucca, Pistoia, Grosseto, Arezzo, Siena, Livorno, Sarzana, La Spezia, Massa, Perugia. Il percorso, della durata di due anni, offre l’opportunità di combinare studio e lavoro, preparando i partecipanti a diventare vicedirettore del punto vendita. Gli apprendisti trascorreranno una settimana al mese in formazione teorica presso l’Istituto tecnico superiore e tre settimane al mese in un punto vendita Lidl, acquisendo competenze in economia, marketing, management e logistica.

Al termine, otterranno il diploma Its ed un certificato della Camera di commercio Italo-Germanica, con validità internazionale. Il candidato ideale è un giovane tra i 18 e i 29 anni, con diploma di maturità o professionale. La conoscenza dell’inglese (livello A2/B1), flessibilità e attitudine al lavoro di squadra sono requisiti essenziali. Il percorso di studio è interamente finanziato, con incluso eventuale alloggio vicino all’Its. E’ prevista regolare retribuzione mensile e accesso ai benefit previsti per i collaboratori di Lidl. Le risorse saranno inserite con contratto di alto apprendistato di formazione e ricerca, orario full time. Al termine dei due anni, sarà possibile continuare la carriera in Lidl Italia con opportunità di avanzamento. Per ulteriori informazioni e per candidarsi: lavoro.lidl.it