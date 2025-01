“Libri, tisane e tè per far sì che la morte non sia più un tabù”

Firenze, 16 gennaio 2024 - Un gruppo di lettura sul tema della morte affinché non sia tabù. Partiranno il 24 gennaio gli incontri dal titolo “Un tè con il lupo”, promossi da File (Fondazione italiana di leniterapia) nella sede di Via Aretina n.155/1 a Firenze, in programma ogni ultimo venerdì del mese dalle 18 alle 19.30. L’obiettivo degli incontri è quello di esplorare attraverso i libri temi profondi come il fine vita, la malattia, la morte, il lutto, in un clima di condivisione, ascolto, confronto accogliente e non giudicante. Durante gli incontri sono offerti tè e tisane per creare un contesto ancora più rilassato La malattia e la morte sono temi che spaventano gli individui da sempre, in modo particolare nella cultura occidentale, dove spesso sono evitati tanto da essere diventati dei veri e propri tabù. Tuttavia, presto o tardi, inevitabilmente si impongono nella vita di ciascuno. Attraverso il gruppo di lettura “Un tè con il lupo” viene proposto di guardare a questi temi attraverso la condivisione, senza l’illusione di non averne più paura ma con la speranza di poterne almeno parlare L’atmosfera intima e accogliente del gruppo favorisce il dialogo, con un massimo di 10 partecipanti per garantire qualità e coinvolgimento. Ad ogni incontro, vengono proposte letture tematiche e valutati i suggerimenti di lettura avanzati dai partecipanti per creare un percorso di lettura condiviso. Tra i libri proposti: “Se i gatti scomparissero dal mondo” di Kawamura Genki, “Astenersi principianti” di Paolo Milone, “La linea verticale” di Mattia Torre, “Diario di un dolore” di C.S. Lewis. Gli incontri sono a cura di Antonella Cipriani (infermiera), Maria Sole Martini (psicoterapeuta), Lara Boni (psicologa) ed Elisabetta Basagni (assistente sociale), professioniste formate nella seconda edizione del Master di File “Cronicità e Leniterapia. Il fine della cura verso la fine della vita”.