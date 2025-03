Liberazione, un mese di eventi. A Caldine si parla di antifascismo

Il Comune di Fiesole promuove, per l’80esimo anniversario della Liberazione, una serie di eventi aperti alla cittadinanza, che si svolgeranno per oltre un mese con incontri nelle Case del Popolo e le lezioni nelle scuole dal titolo "È questo il fiore". Un progetto articolato, che concluderà con l’omaggio a cippi e lapidi nei giorni 24 e 25 Aprile, realizzato con il coordinamento scientifico del professor Matteo Albanese dell’Università degli studi di Padova. Si parte domani alle 19 alla Casa del Popolo di Caldine con "L’antifascismo come fatto transnazionale". Seguono gli incontri: "La Resistenza come fatto nazionale" (27 marzo al Circolo di Compiobbi); "Resistenza fiesolana. Alessandro Sinigaglia" ( 2 aprile al Circolo Ellera); "Resistenza, donne e costituzione ( 4 aprile Casa del Popolo di Fiesole). Venerdì 11 aprile al Teatro di Fiesole è in programma il convegno "La Resistenza: ieri, oggi domani" con gli storici Eric Gobetti e Tomaso Montanari. "L’obiettivo è quello di tener viva la memoria della Resistenza e delle tante persone che hanno contribuito alla conquista della libertà – dichiarano la sindaca Cristina Scaletti e l’assessore Tommaso Rossi- per questo vogliamo coinvolgere più soggetti possibili per una riflessione comune sui temi della Carta Costituzionale, il valore dell’antifascismo e i diritti".

