’Libera la tua terra’. L’evento contro la mafia

Libera la tua terra’, l’iniziativa a sostegno della legalità e contro le mafie promossa dal Comune, entra nel vivo. Sul sito www.passeggiatadellalegalita.it ci sono tutte le info per la Passeggiata della mattina di domenica 18 lungo le strade cittadine in contemporanea con la Mezza Maratona ‘Di corsa contro le mafie’ organizzata dalla Podistica Il Ponte. Per la Passeggiata della Legalità, su percorsi di 5 o 10 chilometri, l’iscrizione è con l’acquisto della maglietta a 10 euro. Il ricavato sarà devoluto a progetti sociali a sostegno delle cooperative attive nel recupero dei terreni confiscati alle mafie. Iscrizioni e acquisto magliette dopodomani e sabato 17 dalle 9 alle 13 e mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 febbraio dalle 17 alle 19 presso il Ginger Zone di piazza Togliatti; sabato 17 e domenica 18 anche agli stand in piazza della Resistenza.