"Lì serve un presidio di sicurezza" Albanese rilancia sulla prevenzione

Vetri di un’auto in sosta frantumati a bastonate, un peruviano 40 enne ubriaco rapinato, picchiato selvaggiamente e lasciato sanguinante in piazza Vittorio Veneto. La battaglia tra gruppi di stranieri lungo la pista ciclabile e la tramvia davanti al Maggio, a sassate: in mezzo al lancio di pietre genitori e bambini che alle 8,30 si stavano ritrovando all’ingresso del Teatro per le prove di uno spettacolo. Scene di ’ordinaria’ follia alle Cascine. La Polizia indaga su possibili correlazioni.

Assessore Albanese, la gente domenica ha reclamato il vostro intervento

"Mi hanno scritto alcuni per i fatti al Maggio. Ho risposto cercando di rassicurarli: la nostra attenzione è altissima. Stamani (ieri, ndc) ho parlato con il questore. L’intervento degli agenti è stato tempestivo. A nome del Comune mi sono fatta portavoce del bisogno di sicurezza dei cittadini. Con la Municipale cercheremo di migliorare la prevenzione, non in risposta ai singoli fatti:prima che possano accadere"

In che modo?

"Ho parlato col comandante della Municipale per avere – in concomitanza con eventi che riguardino la comunità più direttamente – un presidio di sicurezza: un deterrente forte".

Come alla Stazione?

"Come ha annunciato il sindaco: potenziamento delle pattuglie tutto il giorno dal venerdì al lunedì, solo nelle ore pomeridiane gli altri giorni. Mi preme ribadirlo: abbiamo sempre dato segnali d’attenzione e ascolto, raccolto le istanze dei cittadini portandole a tavoli sui temi dell’ordine e della sicurezza".

giovanni spano