L’hotel diventa un museo. Con nove artisti in mostra

Oltre il museo. Perché la natura transitoria e frammentata dell’esperienza umana richiede oggi spazi di fruizione dell’arte più aperti e flessibili: come l’albergo, da sempre luogo in movimento, fatto di incontri saltuari e scambi fugaci. Non fa eccezione l’elegante Mh Florence Hotel diretto da Irene Vezzosi, che ha deciso di trasformare le sale, le camere e i corridoi in un atelier creativo a disposizione dei giovanissimi talenti dell’Accademia di Belle Arti.

Situato a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella, lungo il percorso della linea T2, l’hotel ospita fino al 30 maggio 2025 la seconda edizione del progetto "Chambres", curato dagli artisti e docenti Paolo Parisi e Pantani-Surace. La mostra presenta le opere di nove artisti - Maura Bazzi, Marcela Castaneda Floran, Giovanni Ceruti, Pietro Desirò, Marta Fumanti, Yasmine Kachni, Maddalena Lotti, Ramona Marano e Gianluca Garu Paionni - che invitano a riflettere sull’attualità attraverso linguaggi, visioni e modalità espositive inedite e sperimentali: "E’ un arcipelago di emozioni personali e collettive, che rispecchiano la sensibilità urbana e contemporanea - sottolinea la direttrice - A latere del percorso, abbiamo lanciato anche un bando per la realizzazione di un’installazione da collocare sulla parete esterna di via Alamanni, accanto alla facciata dell’albergo".

Un mosaico che esplora le molteplici possibilità dell’arte: dal video "Habeam Corpus" di Maura Bazzi alla serie fotografica "Architettura di Sopravvivenza" di Marcela Castaneda Florian; dalle pitture ad olio su tela "Diaries" di Giovanni Ceruti ai "Cicli" di Pietro Desirò. Fino alla scultura "Super offerta!" di Maddalena Lotti, che ironizza sulla svendita del patrimonio pubblico delle nostre città, e gli scenari surreali manipolati digitalmente di "E’ solo frutto della mia fantasia?".