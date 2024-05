A scuola di scrittura creativa rap: in cattedra il rapper “Tenpo”

Greve in Chianti (Firenze), 04 maggio 2024 – Marco “Tenpo” Lombardo sale in cattedra per il laboratorio di “ScrittuRAP creativa" del progetto Sampei. L’8 maggio alla casa del Popolo di Greve in Chianti dalle 16 comincerà il primo di tre incontri per tutti i giovani appassionati di musica e cultura urban. Nella prima parte del laboratorio, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella storia e nell'essenza della cultura Hip Hop, esplorando le sue radici e comprendendo il suo impatto sociale. Successivamente, il focus si sposterà sul mondo del rap, della metrica e delle performance live, offrendo agli aspiranti artisti gli strumenti necessari per esprimere la propria creatività in modo autentico e coinvolgente.

Gli incontri successivi del percorso formativo gratuito, previsti per venerdì 10 e mercoledì 15 maggio, saranno dedicati a esercizi pratici di scrittura individuale e di gruppo. I partecipanti avranno l'opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite, lavorando insieme alla composizione e all'esibizione di un brano musicale collettivo.

Il progetto Sampei insieme al progetto La Svolta è organizzato dalla Conferenza educativa di Zona Fiorentina Sud Est con capofila rispettivamente i Comuni di Reggello e di Bagno a Ripoli, L’obiettivo è promuovere la comprensione dei concetti di individualità, gruppo e rispetto sociale, favorire la socializzazione, lo sviluppo della concentrazione e della memoria. Inoltre prepara i partecipanti a un percorso di crescita artistica e personale.

"Questo laboratorio rappresenta un'importante opportunità per coloro che desiderano esplorare il mondo della scrittura rap in un ambiente stimolante e inclusivo – dice Marco "Tenpo" Lombardo -. Sono entusiasta di condividere la mia passione e le mie conoscenze con i partecipanti, e non vedo l'ora di assistere alla nascita di nuovi talenti nella nostra comunità".

Il Laboratorio di ScrittuRAP Creativa è aperto a tutti gli under30, in particolare quelli che non lavorano né studiano e che desiderano partecipare, indipendentemente dal livello di esperienza. Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio posto è possibile inviare un'email a [email protected]