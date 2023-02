L’ex villa Campori diventa ’arzilla’ Appartamenti per autosufficienti

L’ex Villa Campori è diventata un luogo dove trascorrere la terza età da soli o in coppia, facendosi compagnia tra quasi coetanei come buoni vicini di casa. La struttura di via Francesco D’Assisi è stata suddivisa in 17 mini appartamenti di proprietà comunale, perfetti per accogliere anziani autosufficienti da soli o in coppia permettendo così loro di continuare una vita indipendente, ma in un luogo bello, sano, dove trovare compagnia e magari sentirsi meno soli e fare nuove amicizie con persone con interessi simili. Possono presentare domanda i pensionati di età superiore a 65 anni residenti nel Comune, non proprietari di altri immobili e con Isee inferiore o uguale a 16.500 euro. Possono partecipare al bando anche gli assegnatari di alloggi Erp purché siano disposti, insieme agli altri componenti il nucleo familiare, a rinunciare all’alloggio occupato. Al momento è disponibile un solo miniappartamento, ma le domande inviate saranno inserite poi in una graduatoria che rimarrà valida per un anno a cui attingere qualora si liberassero altri posti. Le domande vanno inviate entro il 24 marzo o via pec a [email protected], via mail a [email protected], per raccomandata ar o a mano allo sportello FacileFIV. Info: tel. 055.9125248.