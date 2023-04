L’ex assessore Mattei lascia i dem: "Ho preso la tessera di Italia Viva Il Pd non è più la casa dei riformisti"

Il doloroso botto fatto tra Azione e Iv non toglie le ambizioni del partito di Matteo Renzi. Che, almeno in Toscana, vuole fare la voce grossa per cercare di sorprendere alle comunali a Firenze - dove si dice che l’obiettivo sia coinvolgere l’ex assessore Cecilia Del Re, attualmente nel Pd - e pure alle successive Regionali. E intanto ha tesserato, nel giorno dell’assemblea regionale a Fiesole, l’ex assessore di Palazzo Vecchio Massimo Mattei (nella foto): "Ho fatto la scelta giusta – ha detto -. Il Pd non è più la casa dei riformisti, lo è Iv. Non ho minimamente condiviso alcune scelte dentro il Pd negli ultimi mesi". E su Del Re: "E’ una persona valida. Se lei sceglie i riformisti credo che non possa prescindere da Iv". All’assemblea l’eurodeputato di Iv e Renew Europe Nicola Danti è tornato a parlare di quanto accaduto tra Renzi e il leader di Azione Carlo Calenda. Il nuovo partito, ha spiegato Danti, "non doveva essere la somma di Azione e Iv perché fuori c’è un mondo che aspetta un polo riformista forte. Agli amici di Azione vogliamo mandare un grande messaggio: noi siamo pronti ancora a fare questo tratto di strada, speriamo che possiate continuare a farlo con noi".

Niccolò Gramigni