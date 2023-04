L’Europa guarda Firenze La commissione al Vespucci

Gli occhi dell’Europa sono puntati sul potenziamento e la transizione verde dell’aeroporto Vespucci di Firenze. E, oggi nel primo pomeriggio, atterreranno dritti sulla pista di Peretola dove si terrà la visita istituzionale di una delegazione di nove deputati della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo. L’approdo a Firenze arriverà al termine di un tour italiano e toscano che vedrà come tappe anche lo stabilimento Hitachi Rail di Pistoia.

Il motivo: toccare con mano quelle che sono le possibilità offerte dalla struttura e incontrare i vertici di Toscana Aeroporti per parlare di innovazione e ambiente. In delegazione sarà presente anche la presidente Karima Delli. Con lei anche due coordinatori, i capigruppo della commissione e l’eurodeputato Nicola Danti, vicepresidente del gruppo Renew Europe e membro della commissione.

È stato proprio Danti ad estendere l’invito alla delegazione che ieri era impegnata a Genova in un altra visita. "Ho chiesto – spiega Danti – che Firenze fosse messa al centro della visita istituzionale. Si tratta di un segnale importante e di un’occasione per mettere a fuoco a livello europeo il futuro dell’aeroporto di Firenze visto dall’Europa come un motore di sviluppo sostenibile e crescita del territorio".

"La visita è un’opportunità unica – spiega l’eurodeputata Karima Delli – per la nostra commissione di acquisire una conoscenza di prima mano delle sfide di una mobilità più efficiente e sostenibile e fornirà esempi di investimenti tecnologici necessari per la decarbonizzazione dei trasporti". Al centro dei colloqui anche la parte che riguarda le nuove tecnologie messe in campo da Toscana Aeroporti. Ma il messaggio resta uno: l’Europa guarda Firenze e l’ha inserita tra le priorità. La visita consentirà anche di contribuire al lavoro sull’aggiornamento delle norme ‘TEN-T’, cioè le reti transeuropee nei settori delle infrastrutture di trasporti, energia e telecomunicazioni.

La presidente sarà affiancata da Marian Jean Marinescu (PPE, RO), Massimiliano Salini (PPE, IT), Josianne Cutajar (S&D, MT), José Ramón Bauzá Díaz (Renew, ES), Nicola Danti (Renew, IT), Bergur Løkke Rasmussen (Renew, DK), Marco Campomenosi (ID, IT), Carlo Fidanza (ECR, IT) e Roberts Zile (ECR, LV).