Letture e divertimento Le feste in biblioteca

Natale alla biblioteca civica, tanti appuntamenti ed eventi per passare le Feste in compagnia della lettura. Sabato mattina alle 10,30, c’è Nati per leggere, il tradizionale appuntamento natalizio con i volontari cittadini del gruppo Nati per Leggere. Letture per bambine e bambini (0-6) e presentazione delle attività. Venerdì 22 alle 17, l’ora delle storie, speciale Natale, lettura delle storie natalizie per bambine e bambini. Giovedì 28 sempre alle10,30, per la rassegna un film sotto l’albero "Le 5 leggende" a cura de La Biblioteca dei Ragazzi. Il 2 gennaio ore 10,30 la Tombola dei Ragazzi, si festeggia l’anno nuovo con il più tradizionale dei giochi natalizi. Il 4, stessa ora, L’illusionista, proiezione del film proposta dalla Biblioteca dei Ragazzi. Venerdì 5 gennaio alle 17 intervista speciale alla Befana.