Lettura, premiato il Comune

Il Comune di Calenzano ha ottenuto la qualifica di "Città che legge" anche per il triennio 2024-2026.

Il riconoscimento è assegnato dal Centro per il libro e la lettura che, d’intesa con Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), intende promuovere e valorizzare, con questa particolare qualifica, le amministrazioni comunali che si impegnino a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. In questo quadro un ruolo particolarmente attivo è quello svolto, con tante iniziative destinate alla diffusione della lettura e del libro, dalla biblioteca CiviCa.