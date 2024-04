L’estro nel mondo: "La sua eredità non sarà dimenticata. Ha fatto grande la Toscana"

Il mondo della moda, prima di tutto. E poi le istituzioni che non possono scordare il lustro che Roberto Cavalli ha dato al made in Italy, portando nel mondo il suo estro e la la sua moda all’insegna del sexy. "Con profondo dolore e sincero rimpianto, apprendo della scomparsa di Roberto Cavalli, illustre figura che ha portato l’alta moda italiana nel mondo, facendo della Toscana un punto di riferimento indiscusso nel panorama della moda globale" dice a caldo il governatore Eugenio Giani. "Roberto non è stato solo un innovatore e un artista del tessuto, ma anche un simbolo di creatività e maestria che ha saputo mescolare con audacia i colori della nostra terra con le tendenze internazionali" prosegue il presidente sottolineando che "la sua eredità non sarà dimenticata, continuerà a vivere nelle sue creazioni che hanno dato lustro alla nostra regione e ispirato tante generazioni. La Toscana è grata per tutto ciò che Roberto Cavalli ha offerto al mondo della moda e della cultura, e si unisce al cordoglio di chi oggi piange la perdita di un vero maestro. La sua eredità non sarà’ dimenticata". Gli fa eco il sindaco di Firenze Dario Nardella: "Apprendiamo con dolore profondo della scomparsa del grande stilista fiorentino Roberto Cavalli. Ha lasciato il segno nel linguaggio moderno della moda italiana. Non dimenticheremo la sua genialità e il suo amore incondizionato per Firenze".

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, lo ricorda come "un grande imprenditore del nostro tempo". Si affida ai social il leader di Italia Viva Matteo Renzi: "Ciao Roberto. Sei stato un vero fiorentino, in tutto. Che la terra ti sia lieve". Via social il saluto del candidato sindaco Eike Schmidt: "Se ne va un’icona della moda e una persona che ha saputo illuminare Firenze". Infine la Fiorentina saluta il suo grande tifoso: "Ci uniamo al dolore per la scomparsa dello stilista Roberto Cavalli, icona del mondo della moda e tifoso viola".