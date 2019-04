Firenze, 23 aprile 2019 - In scooter dalla Toscana alla Francia sulle orme di Leonardo attraverso un viaggio di 12 tappe che da Anchiano di Vinci (Firenze), casa natale del Genio, arriverà al Castello di Clos-Lucé ad Amboise, dove il grande artista morì nel 1519: è 'Leonardòs Travel - 500 anni in viaggio con Leonardo', iniziativa organizzata dal Festival del Viaggio insieme alla Società italiana dei viaggiatori in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo.

Il direttore del Festival del Viaggio Alessandro Agostinelli percorrerà le tappe principali del percorso umano e professionale di Leonardo a bordo di uno scooter Piaggio. Il progetto è patrocinato, tra agli altri, anche dalla Regione Toscana. La partenza, spiega una nota, è prevista da Pontedera (Pisa). Le tappe, sei in Italia e sei in Francia, saranno Vinci, Firenze, Milano, Genova, Ventimiglia, Avignone, Lione, Clermont-Ferrand, Bourges, Tours, Amboise.

Durante l'itinerario sono previsti incontri con storici, studiosi, gastronomi, chef, politici, storici dell'arte, architetti, alla scoperta di informazioni, storie e aneddoti sulla vita e sulle opere di Leonardo Da Vinci. Il viaggio sarà documentato con video quotidiani che saranno successivamente raccolti e presentati insieme all'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo e al direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Palumbo l'1 giugno all'interno della 14ma edizione del Festival del Viaggio.