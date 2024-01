Leo, la nuova maturità. Lacrime e mille risate: "Una storia nel cassetto"

"Dedicato ai sognatori". L’attore e regista fiorentino Leonardo Pieraccioni è tornato al cinema con "Pare parecchio Parigi" (una produzione Levante con Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution), il suo 15esimo film in trent’anni di carriera.

La nuova pellicola – da ieri nelle sale – è una commedia sul tema della famiglia dove accanto alle risate c’è ampio spazio per le emozioni. "Dopo aver raccontato le paturnie dei trentenni ne I laureati, il mio primo film, gli amori ciclonici, i sentimenti per una figlia a 50 anni, ora, alla soglia dei sessanta, parlo dei non detti e le acredini all’interno di una famiglia", spiega il regista al termine della ’prima’ fiorentina al cinema The Space di Novoli.

"I non detti qui si sciolgono grazie a un viaggio immaginario dove i figli distanti e un padre assente si guardano finalmente negli occhi" aggiunge ricordando che la vicenda si rifà a una storia vera, risalente al 1982, quando i fratelli Bugli partirono col padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. Qui il padre (il professor Cannistraci), molto malato e quasi cieco con l’ultimo desiderio di fare un viaggio a Parigi insieme ai figli, è l’ottimo Nino Frassica che, per invecchiarlo "gli avevamo fatto una parrucchetta bionda ma indossandola sembrava più la mamma invece del babbo. Assomigliava più a Nonna Papera per la verità" scherza il fiorentino che, oltre a curare la regia, il soggetto (con Filippo Bologna) e la sceneggiatura (con Alessandro Riccio) è anche il protagonista maschile, il figlio Bernardo. Accanto a lui la campiagina Chiara Francini, la sorella Giovanna, mentre Giulia Bevilacqua è l’altra sorella, Ivana.

"Volevo, e ho fatto, un’armata brancaleone di Sesto Fiorentino in cui partissero tutti insieme. Anche loro giravano su sé stessi e anche qui si gira su noi stessi a Sesto Fiorentino" ironizza Pieraccioni sul "film a km zero che è costato come gli altri".

Tutto, infatti, si svolge in un maneggio di cavalli, per un viaggio in camper "con la benzina della fantasia" che aprirà i cuori della famiglia Cannistraci: una situazione immaginaria che ricorda un po’ "The Truman Show" ma "anche ne La vita è bella’ Benigni faceva credere al figlio che era tutto un gioco".

Tanta fiorentinità e tanta toscanità nel cast e nella pellicola. "Ci sono Gianmaria Vassallo, Massimiliano Galligani, Sergio Forconi, Massimo Ceccherini, Gaia Nanni, Gianna Giachetti: ci sono degli attori che se sono forti sono quasi più forti ancora dei protagonisti. C’è sempre la punta che mette la palla dentro, ma se non te la passano o te la passano male è inutile essere Ronaldo" dice e, sempre in tema calcistico, visto che l’uscita del film coincide con la semifinale di Supercoppa Italiana Fiorentina-Napoli, scherza: "Carlo Conti, Marco Masini e Paolo Vallesi come Fantozzi: con le radioline in sala. Gli ho detto di andarlo a vedere un altro giorno ma loro hanno insistito. Però si sono informati sulla durata, giusto per capire se potevano almeno vedere la fine della partita". Un Pieraccioni, quindi, sempre con la battuta pronta ma che non nasconde una nuova maturità. "Qui non ci sono le classiche battute di un comico all’attacco, volevo fare qualcosa di diverso. Avevo questa storia nel cassetto da parecchio tempo e mi sembrava il momento giusto di proporla" dice.

L’immaginario viaggio è stato davvero una meta anche per Chiara Francini che nel gior di un anno è passata "da Amadeus a Pieraccioni". "Per me lavorare con Leonardo è stato come un momento mistico - spiega -. Io sono cresciuta con il Ciclone che è stato l’unico film insieme a Titanic che ho visto tre volte pagando il biglietto al cinema con la mia mamma. È stato un incontro tra il mistico e l’umano. Perché poi la sua grande forza è la sua grande e profonda umanità".