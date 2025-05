Legnaia, palestra rebus. FdI accusa il Comune: "Uno spreco di soldi"

Inaugurata nel 2020 – e riqualificata nel 2021 con la realizzazione di un pavimento in parquet, per un costo totale di 95mila euro – la palestra geodetica di Legnaia non rivedrà più la luce. Il centro sportivo, infatti, secondo Fratelli d’Italia verrà spostato altrove per permettere la realizzazione della nuova scuola Ghiberti. Per questo ’trasferimento’, Palazzo Vecchio avrebbe previsto una variazione di Bilancio da 300mila euro che arriverà in Consiglio comunale nelle prossime sedute per l’approvazione. A denunciare "lo sperpero di denaro pubblico" sono la capogruppo e il consigliere meloniani Angela Sirello e Matteo Chelli che promettono battaglia. "Gridano vendetta i 300mila spesi dal Comune per spostare la palestra di Legnaia. È l’ennesima prova dell’inserimento da parte della giunta Funaro nel solco delle gravi carenze di programmazione e gestione già aperto e tracciato dalla precedente amministrazione Nardella. Risorse che potevano essere utilizzate per realizzare nuovi impianti o migliorare quelli attivi saranno, invece, destinate allo spostamento di una struttura rinnovata solo poco tempo fa, per l’incapacità di tenere insieme più interventi". Immediata la replica del Comune che rivendica la scelta smentendo il trasferimento. "Con i 32 milioni di euro che saranno investiti per la nuova scuola Ghiberti è prevista anche la relizzazione non di una nuova palestra ma di un vero e proprio palazzetto multifunzionale da 100 posti. È evidente che un progetto di questa portata non poteva essere intaccato dal mantenimento di una vecchia struttura geodetica, pur recentemente rinnovata in modo parziale. Alla fine il patrimonio impiantisto sportivo della città, e in particolare del Quartiere 4, sarà ulterioremente arricchito con beneficio per le società del territorio. Senza dimenticare che un nuovo palazzetto dà garanzie migliori, dal punto di vista della longevità, per i prossimi anni". Dunque, Palazzo Vecchio aggiunge che "La vecchia geodetica non verrà spostata in alcun luogo: alla scuola Barsanti ne verrà realizzata una nuova".

AnPassan